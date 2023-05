Jimi Blue Ochsenknecht: Er gratulierte Cheyenne zur Geburt!

Jetzt meldet sich auch Jimi Blue Ochsenknecht (31)! Der TV-Star scheint derzeit kein gutes Verhältnis zu seiner Familie zu haben. Seit er seiner Freundin Laura Marie Geissler (24) auf der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (22) einen Antrag gemacht hat, haben die Geschwister angeblich Zoff. Zumindest äußert sich die Blondine immer wieder dazu. Zuletzt meinte sie, dass ihr Bruder ihr nicht zur Geburt gratuliert habe: Das sagt Jimi dazu!

In seiner Instagram-Story wolle er Missverständnisse klären: "Natürlich wurde zur Geburt gratuliert! Direkt nachdem wir es erfahren hatten." Jimi wünsche sich, dass Ruhe um seine Person einkehre und er sich nicht mehr zu privaten Themen äußern müsse. Abschließend betont er: "Familie ist Familie." Cheyenne, die vor wenigen Tagen ihren Sohn auf der Welt begrüßen durfte, hat von seinem Statement Wind bekommen.

Ebenfalls auf Social Media reagierte sie darauf: "Ich glaube, es wurde der falschen Cheyenne zur Geburt gratuliert, weil mir wurde nicht gratuliert." Laut dem Model hat es also keine lieben Worte von Jimi gegeben. Nun will sich Cheyenne aber auf ihren Nachwuchs konzentrieren und verabschiedet sich bei ihren Followern offenbar in eine kleine Pause: "Auf geht's in Mami-Zeit."

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Sohn Matteo Nael 2023

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im März 2023

