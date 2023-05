Paris Hilton kreuzt im Blumenkleid bei Kardashian-Dinner auf

Sie weiß, wie man sich richtig kleidet! Paris Hilton (42) verlässt nie ungestylt das Haus und zeigt sich stets von ihrer besten Seite. Vor Kurzem hatte sich die Hotelerbin in einem Düster-Look auf der Met Gala präsentiert. Das war sehr untypisch für die Blondine, die sich sonst getreu ihrem Barbie-Image kleidet. Nun besuchte die DJane ein Dinner der Kardashians – zu der wohl bekanntesten Familie aus dem Showbusiness pflegt sie ein inniges Verhältnis. Kleidungstechnisch setzte Paris diesmal auf einen bunten Farbmix!

Ein Bild, das Daily Mail vorliegt, zeigt die 42-Jährige, wie sie lächelnd auf dem Dinner erscheint. Die "Nothing In This World"-Interpretin kreuzte in einem langen, lockeren Kleid mit Blumenmuster auf. Ob Orange, Pink oder Gelb – sämtliche Farben waren auf dem Kleidungsstück zu sehen. Dazu trug Paris ihre Haare wie gewohnt offen und in sanften Wellen. Eine goldene Sonnenbrille, welche die Trendsetterin auf dem Schnappschuss in der Hand hält, rundete ihren Look vollends ab.

Zu diesem Anlass erschien die Tochter von Kathy Hilton (64) also in einem sehr natürlichen Look. Ganz im Gegensatz zu Paris' Erscheinungsbild im Rahmen der Met Gala: Dort rockte sie eine lange, eng anliegende Robe und hatte ihre Augen passend dazu sehr dunkel geschminkt. Ein streng nach hinten gekämmter Pferdeschwanz verlieh dem Look seinen letzten Schliff.

Getty Images Paris Hilton im Jahr 2021

Getty Images Paris Hilton, DJane und It-Girl

Getty Images Paris Hilton während der Met Gala 2023

