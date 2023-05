Düsterer Look: Paris Hilton überzeugt bei Met-Gala-Debüt

Mit diesem Look hat Paris Hilton (42) alle umgehauen! In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich auch in diesem Jahr zahlreiche Promis in New York City versammelt, um ihre einzigartigen Looks auf dem roten Teppich der Met Gala zu präsentieren. Die Hotelerbin war bislang noch nie zu dem Fashion-Event des Jahres eingeladen worden – doch in diesem Jahr war es endlich so weit! Für ihren ersten Auftritt auf der Met Gala hat sich Paris in ein ganz besonderes Outfit geschmissen.

Neben den Kardashian-Schwestern, Serena Williams (41) oder Bad Bunny (29) schlenderte auch Paris in diesem Jahr zum ersten Mal über den bunten Teppich des beliebten Mode-Events. Für ihr Debüt schmiss sich die frisch gebackene Mama in einen besonderen Look. Während man die Kult-Blondine eigentlich mit großen Sonnenbrillen, knalligen Farben und pinken Plüsch-Outfits kennt, überzeugt sie bei der Gala in einem sexy Lederkleid – ganz in Schwarz!

Ebenso wie die langen Ärmel war auch der obere Teil ihres schulterfreien Kleides mit schwarzen Pailletten besetzt. Dazu trug sie ein eng geschnürtes Blumenhalsband und schlichte Diamantohrringe. Mit ihrem strengen Pferdeschwanz, Smokey Eyes und schwarzen Plateau-Heels machte sie ihren Leder-Look schließlich perfekt.

Getty Images Paris Hilton bei der Met Gala 2023

MEGA Paris Hilton, It-Girl

Getty Images Paris Hilton bei der Met Gala 2023

