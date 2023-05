Zweite Schwangerschaft: Welche Unterschiede bemerkte Kisu?

War Kisus (31) zweite Schwangerschaft anders als die erste? Die YouTuberin und ihr Mann Kevin Tewe hatten 2019 ihre Tochter Milena auf der Welt begrüßt. Seitdem hält die Influencerin ihre Follower im Netz über ihr Leben als Mama auf dem Laufenden. Im vergangenen November überraschte die Social-Media-Bekanntheit ihre Fans dann mit einer schönen Neuigkeit: Sie erwartet ihr zweites Kind. Promiflash verriet Kisu nun, wie sie ihre erneute Schwangerschaft bisher erlebte.

Promiflash traf die 31-Jährige bei der Eröffnungsfeier des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop Up Museum in Köln. Dort erklärte sie, dass es eigentlich keine großen Unterschiede in ihren Schwangerschaften gab: "Die Schwangerschaft an sich war gleich." Doch mit einem Kleinkind zu Hause sei natürlich trotzdem alles anders. "Nur ich konnte mich jetzt nicht mehr einfach hinlegen, wenn ich wollte, sondern hatte natürlich noch mein Erstgeborenes. Das war eine Challenge, natürlich", gab Kisu zu.

Lange wird es nicht mehr dauern, bis der kleine Schatz das Licht der Welt erblickt. Kürzlich hatte Kisu ihren Followern ein letztes Babybauch-Update gegeben. "Nächsten Monat wird anstelle der Kugel einfach unser zweites Baby sein", hatte sie auf Instagram zu einer Fotoreihe, in der sie das Wachstum ihrer Babykugel festhält, geschrieben.

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und ihrer Tochter Milena

Getty Images Kisu, Netz-Bekanntheit

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

