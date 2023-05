Haben sich Maya Jama und ihr Ex Stormzy wieder versöhnt?

Zwischen den beiden scheint alles wieder rundzulaufen! Maya Jama (28) und der Rapper Stormzy (29) galten mehr als drei Jahre lang als Traumpaar. Doch 2019 dann der Schock: Die Moderatorin und der Musiker trennten sich voneinander. Ob ihr Liebes-Aus allerdings endgültig ist, wird seit Ende vergangenen Jahres bereits infrage gestellt, denn die beiden zeigten sich ab und an gemeinsam in der Öffentlichkeit und sollen sich bei den MTV EMAs sogar geküsst haben. Jetzt nehmen die Spekulationen wieder Fahrt auf, denn Stormzy und Maya sollen sich regelmäßig treffen!

Wie Daily Mail jetzt berichtete, haben sich die Beauty und der "Own It"-Interpret offenbar wieder einander angenähert. "Die Wahrheit ist, dass [Maya] wieder in regelmäßigem Kontakt zu Stormzy steht und zu seinem Haus fährt, um sich abseits des Rampenlichts zu treffen", plauderte nun ein Insider aus. Zwischen der Moderatorin und dem Rapper soll es nie eine komplette Funkstille gegeben haben. Dennoch suchen sie derzeit wieder intensiver die Nähe zueinander und genießen ihre Zweisamkeit angeblich in vollen Zügen.

Im vergangenen April hatten noch Gerüchte die Runde gemacht, dass Maya etwas mit Leonardo DiCaprio (48) am Laufen haben soll. So sind sie gemeinsam beim Feiern in New York gesichtet worden, weshalb ihnen eine Romanze angedichtet wurde. "Die Geschichte wurde schon die ganze Woche breitgetreten, es reicht jetzt", hatte sich die Love Island-Moderatorin aufgeregt und klargestellt: "Wir daten uns nicht."

Getty Images Maya Jama im Februar 2023

Getty Images Stormzy auf der Met Gala 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio im April 2023

