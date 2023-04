Maya Jama klärt auf: Das läuft zwischen ihr und Leo DiCaprio

Maya Jama (28) spricht nun Tacheles! Leonardo DiCaprio (48) eroberte in den vergangenen Monaten mit seinem Liebesleben immer wieder die Schlagzeilen. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte sich der Schauspieler von seiner Freundin Camila Morrone (25) getrennt. Wenig später wurden Gerüchte laut, dass der Titanic-Star nicht nur Topmodel Gigi Hadid (27) daten, sondern auch mit Maya Jama anbandeln soll. Diese wurden befeuert, als die Moderatorin sich vor wenigen Tagen mit einer Leo-Kette zeigte. Maya bricht nun ihr Schweigen bezüglich ihrer angeblichen Romanze mit Leonardo!

"Ich wollte mich in meinem Urlaub bloß auf mich selbst konzentrieren und die ganzen Geschichten nicht beachten, aber ihr müsst jetzt damit aufhören. Das ist einfach nur mein Sternzeichen", klärt die Britin auf Twitter auf. Denn mit ihrem Geburtstag am 14. August gehört sie dem Sternzeichen Löwe an, welches auf Englisch Leo heißt. "Die Geschichte wurde schon die ganze Woche breitgetreten, es reicht jetzt", regt sich Maya weiter auf. Ein für alle Mal stellt sie klar: "Wir daten uns nicht."

Auch die Romanze zwischen Leo und Gigi soll mittlerweile erloschen sein. "Sie hat ihn länger nicht gesehen. Sie hat sich dazu entschieden, dass sie mit ihm fertig ist", plauderte ein Insider gegenüber People aus. "Die beiden sind in ziemlich unterschiedlichen Phasen in ihrem Leben. Für sie ist es wichtiger, eine Mutter zu sein", fügte die Quelle hinzu. Der Flirt sei ohnehin nichts Ernstes gewesen und sei nun im Sande verlaufen.

Anzeige

Instagram / mayajama Maya Jama im April 2023

Anzeige

MEGA Leonardo DiCaprio im Januar 2016

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige

Glaubt ihr, dass tatsächlich nichts zwischen den beiden lief? Doch, ich glaube schon! Nein, vermutlich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de