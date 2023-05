Kate Bosworth sieht Scheidung als "Abschluss eines Kapitels"

Anfangs war es nicht leicht für sie. Kate Bosworth (40) und Michael Polish (52) hatten sich 2011 kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später hatten die Schauspielerin und der Regisseur sogar geheiratet – doch die Beziehung des Paares hatte nur bis August 2021 gehalten und sie trennten sich. Im März 2023 ließen sich die Eheleute offiziell scheiden. Doch Kate findet es überhaupt nicht schlimm, geschieden zu sein!

In der "Drew Barrymore Show" verrät sie: "Der Gedanke, mit einer Ehe zu scheitern, hat mir das Herz gebrochen." Für jemand, der wirklich nicht scheitern wollte, sei die Vorstellung herzzerreißend gewesen. "Es ist immer noch schwer daran zu denken", erklärt Kate. Letztendlich sei es aber "der Abschluss eines Kapitels". Das zu verstehen, sei das wirkliche Leben. "Das klingt jetzt sehr esoterisch, aber wenn das Leben ein Buch ist, wie schön [ist es dann], Kapitel zu haben?", freut sich die Blondine.

Inzwischen ist die Schauspielerin offenbar im nächsten Kapitel angelangt, denn: Kate wird bald ihren neuen Partner Justin Long (44) heiraten. Das verrieten die Turteltauben im April in dessen Podcast "Life Is Short With David Long". Den Antrag hatte der "Tusk"-Darsteller seiner Liebsten während einer gemeinsamen Therapiestunde gemacht. "Ich fand, das war der romantischste, ehrlichste und liebevollste Antrag", schwärmte Kate.

Getty Images Michael Polish und Kate Bosworth, 2022

Getty Images Kate Bosworth, Schauspielerin

Getty Images Justin Long und Kate Bosworth, Vanity Fair Oscar Party 2023

