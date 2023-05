Lily-Rose Depp ist vom Markt: Sie datet jetzt eine Rapperin!

Überraschende Liebes-News von Lily-Rose Depp (23)! Die Tochter von Schauspieler Johnny Depp (59) hält ihr Liebesleben eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Offiziell war sie zuletzt mit Schauspielkollege Timothée Chalamet (27) zusammen. Im vergangenen Jahr machten dann Gerüchte die Runde, dass sie den Rapper Yassine Stein daten soll. Doch nun die Überraschung: Lily bestätigt im Netz, dass sie an die Rapperin 070 Shake vergeben ist!

In ihrer Instagram-Story macht sie diese niedliche Nachricht publik: Mit einem innigen Knutsch-Pic zeigt die 23-Jährige der ganzen Welt, wie glücklich sie ist. Zu dem Schnappschuss mit Danielle Balbuena, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt, schreibt die Schauspielerin: "Vier Monate mit meinem Schwarm." Ganz offensichtlich gehen die beiden schon seit einiger Zeit durchs Leben.

Vor Kurzem sorgte Lily allerdings für andere Schlagzeilen – und das eher in beruflicher Hinsicht: Die Beauty behauptete in einem Interview, nicht wegen ihrer berühmten Eltern erfolgreich zu sein. Das kam aber nicht bei allen gut an. "Du hast keine Ahnung, wie viel man kämpfen muss, damit die Leute einen respektieren[…]. Du bekommst es gratis seit Tag eins“, regte sich das italienische Model Vittoria Ceretti (24) auf Social Media auf.

Instagram / lilyrose_depp 070 Shake und Lily-Rose Depp, Mai 2023

Getty Images 070 Shake , Musikerin

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

