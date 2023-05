So entscheidet Nick Cannon, bei welcher Baby-Mama er schläft

Nick Cannon (42) folgt einer einfachen Regel! Der Moderator ist mittlerweile bekannt dafür, eine ganze Horde an Kindern in die Welt gesetzt zu haben. Seine damalige Ehefrau Mariah Carey (54) hatte 2011 die gemeinsamen Zwillinge entbunden. Diese Ehe war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt und wurde 2016 aufgelöst. Seit 2017 bekam Nick noch zehn weitere Kinder von fünf verschiedenen Frauen. Nun erklärte er, wann er bei welcher dieser Damen übernachtet.

Gegenüber der Los Angeles Times gab der 42-Jährige preis: "Um ehrlich zu sein, hängt es oft davon ab, wer von ihnen mich an diesem Tag angerufen hat. Ich bin so ein Gewohnheitstier. Ich mag, wer mich mag." Er bewahre bei all seinen Baby-Mamas Klamotten und Dinge auf, doch führe aktuell mit keiner der Frauen eine romantische Beziehung.

Ab und zu verliert der TV-Star wohl selber den Überblick über seine Rasselbande. In der "The Howard Stern Show" war der Musiker gebeten worden, alle seine Kinder aufzuzählen. Nachdem er nur elf Namen genannt hatte, stellte sein Gastgeber fest: "Du hast Onyx Ice Cole ausgelassen." Seine erst etwa sieben Monate alte Tochter war Nick wohl entfallen.

Getty Images Nick Cannon, seine Ex Mariah Carey und deren Kids im Jahr 2018

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa mit ihren Kids im Dezember 2022

Instagram / misslanishacole Nick Cannon füttert Tochter Onyx

