Mutter enttäuscht: Nick Cannon vergisst seine Tochter Onyx!

Nick Cannon (42) hat wohl den Überblick über seinen Nachwuchs verloren! Der Rapper ist innerhalb von elf Jahren ganze zwölf Mal Vater geworden. Vier seiner Kinder wurden sogar innerhalb eines halben Jahres geboren. Die Mütter sind Mariah Carey (54), Brittany Bell (35), Abby De La Rosa, Alyssa Scott, Bre Tiesi und Lanisha Cole. Das Model bekam mit der gemeinsamen Tochter Onyx Ice Cole ihren ersten Nachwuchs – für den Vater bereits Kind Nummer neun. Das Co-Parenting schien trotz zwischenzeitlichem Kriseln bestens zu funktionieren. Doch damit hatte Lanisha wohl nicht gerechnet: Nick vergaß Onyx beim Versuch, alle seine Kinder aufzuzählen.

In der "The Howard Stern Show" wurde der Musiker gebeten, alle seine Kinder aufzuzählen, was angeblich kein Problem für ihn sei. Nachdem er nur elf Namen genannt hatte, stellte sein Gastgeber fest: "Du hast Onyx Ice Cole ausgelassen." Seine etwa sechs Monate alte Tochter war ihm wohl entfallen. "Du hast mich aus dem Konzept gebracht, weil ich der Reihe nach gehen wollte!", versucht Nick sein Missgeschick zu entschuldigen. Das könne zum Problem werden, gibt er zu, denn er habe "jeden Tag Ärger" mit den Müttern seiner Kinder.

Die entsprechende Mama scheint jedenfalls nicht besonders erfreut über den Vorfall zu sein. Nachdem das Video im Netz die Runde gemacht hatte, richtete Lanisha in einer Instagram-Story nachdenkliche Worte an ihre Fans: "Es wird irreführende Wendungen, Höhen und Tiefen geben, und manchmal biegen wir falsch ab oder geraten in Sackgassen. […] Egal, wo ich mich auf meinem Weg befinde, ich weiß, dass Gott zu mir steht. Und ich habe Onyx. An alle Mütter da draußen: Kümmert euch um euer Herz mit der gleichen Liebe und Geduld, die ihr für eure Babys habt. Es ist nicht immer einfach, aber wir sind dafür geschaffen."

Nick Cannon mit Töchterchen Onyx, September 2022

LaNisha Cole im April 2022

LaNisha Cole und ihre Tochter Onyx

