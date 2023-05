So viel kostete Antonia Elenas Kinderwunschbehandlung bisher

Antonia Elena gibt einen Einblick in ihre Kinderwunschbehandlung. Vor wenigen Wochen hatte die Influencerin voller Freude verkündet, mit ihrem Partner Christian Wolf ein Baby zu erwarten. Doch kurz darauf folgte die traurige Enttäuschung: Sie hat den Embryo verloren. Trotz des schweren Schicksalsschlags möchte Antonia Elena nicht aufgeben: Sie versucht weiter, sich den Traum vom eigenen Nachwuchs zu erfüllen. Doch wie viel hat sie die Kinderwunschbehandlung bisher eigentlich gekostet?

Für die Eizellenentnahme, Kontrollen in der Klinik, Medikamente und Hormone seien bislang Kosten in Höhe von 12.000 Euro angefallen. Diese Behandlungen seien auch nicht ganz ohne – vor allem die Nebenwirkungen hätten es in sich. "Die Hormonbehandlungen sind unterschiedlich und können schon starke Nebenwirkungen haben, wie Bauchschmerzen, Krämpfe, Stimmungsschwankungen und Unwohlsein, aber all das halte ich aus, weil ich weiß, wofür", erzählte die 30-Jährige Bild.

Ihr Verlobter Chris steht ihr auf diesem Weg voll und ganz zur Seite. Er gebe ihr großen Halt. "Er ist eben der Mann an meiner Seite, der das mit mir durchmacht und natürlich sehr ähnlich fühlt", betonte die gebürtige Münchnerin. Es helfe ihr, mit ihm über alles zu reden, sich mit positiven Gedanken zu stärken und nach vorne zu blicken.

Promiflash Antonia Elena und Christian Wolf, Influencer

Instagram / antoniaelena.official Chris Wolf und Antonia Elena im Juli 2022

Instagram / Ce54ZPOscJB Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

