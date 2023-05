Verführerin schläft in Nicos Bett: Wie ging's Sarah Liebich?

Was hat Sarah Liebich zu dem Übernachtungsdate ihres Freundes Nico Legat zu sagen? Gemeinsam mit drei weiteren Paaren testen die beiden ihre Treue bei Temptation Island. Bis jetzt war der Sohn von Thorsten Legat (54) ordentlich am Flirten – und ließ sogar die Verführerin Romina bei ihm schlafen! Diese Szenen bekam seine Freundin zu sehen, woraufhin Sarah in Tränen ausbrach und klarstellte, dass sie nun Single sei. Im Promiflash-Interview verriet Sarah, wie es ihr zu diesem Zeitpunkt ging!

"Da wurde ein Punkt erreicht, der für mich in diesem Moment nicht mehr vertretbar war. Er hat seine Worte und Grenzen, die er sich gesetzt hat, gebrochen", erklärte Sarah gegenüber Promiflash und fügte außerdem hinzu: "Das hat mich zutiefst verletzt und an all dem, was wir haben, zweifeln lassen." Obwohl die 23-Jährige bereits "ein Stück weit" mit der Beziehung zu Nico abgeschlossen hatte, wollte sie das TV-Experiment nicht abbrechen: "Ich wollte wissen, ob er noch weitergeht und ich mich wirklich so getäuscht habe."

Währenddessen scheint sich Nico keiner Schuld bewusst zu sein. "Das war eine ganz spontane Sache zwischen Romina und mir. Man muss aber sagen, wir sind von Anfang an verdammt gute Buddys gewesen", erklärte der 24-Jährige gegenüber Promiflash. Daher habe Nico es "ganz locker gesehen", dass die blonde Verführerin bei ihm schläft.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

RTL Nico Legat und die "Temptation Island"-Verführerin Romina

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de