Wegen künstlicher Befruchtung? Coupleontour haben Schulden

Dafür müssen Nessi und Ina von Coupleontour noch zahlen! Die Liebesgeschichte der beiden Influencer begann bereits in ihrer Jugend. Nach mehreren glücklichen Jahren schipperten die Turteltäubchen im Sommer 2021 in den Hafen der Ehe ein. Um das Glück perfekt zu machen, gaben sie im Dezember 2021 bekannt, mithilfe einer künstlichen Befruchtung schwanger geworden zu sein. Vergangenes Jahr erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Aufwachsen wird die kleine Olivia Rose in einem Familienheim, denn Nessi und Ina bauen ihr eigenes Haus. Doch jetzt plauderten die beiden aus, dass sie Schulden haben.

Bei einer Frage-Antworten-Runde auf Instagram wollte ein neugieriger Fan wissen, ob das Paar einen Kredit für die künstliche Befruchtung aufnehmen musste. "Nein, dafür nicht. Aber für unser Haus. Letzte Woche haben wir dann die letzten Schulden von uns abbezahlt", antworteten die beiden. Das Social-Media-Paar fügte hinzu: "Jetzt sind wir schuldenfrei, abgesehen vom Hauskredit."

Trotz ihres Familienglücks schließen Nessi und Ina ein zweites Kind derzeit aus. "Ehrlicherweise denken wir daran gerade gar nicht und können es uns (aktuell) nicht vorstellen", erklärten die beiden im Netz. Eigentlich sei geplant gewesen, dass Ina das nächste Kind der beiden austrägt, doch nach ihrem Schlaganfall sei das nicht mehr sicher. Den Grund dafür nannten sie auch: "Wir wissen nicht mal, ob Ina ihren Eisprung überhaupt hat."

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi mit ihrer kleinen Tochter Olivia

Instagram / inaontourx Coupleontour, Influencerinnen

Instagram / nessiontourx Coupleontour-Vanessa, Juli 2022

