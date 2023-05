Alfonso Ribeiros dreijährige Tochter brauchte OP nach Unfall

Alfonso Ribeiro (51) teilt seinen Schreck mit seinen Followern. Im Mai 2019 hatte der Der Prinz von Bel-Air-Star seine Fans mit einer niedlichen Neuigkeit überrascht: Sein viertes Kind hatte das Licht der Welt erblickt. Seither ist die kleine Ava Sue der ganze Stolz des Schauspielers. Doch jetzt teilt der Sitcom-Darsteller beunruhigende Nachrichten: Alfonsos Tochter musste nach einem Unfall operiert werden.

Via Instagram versetzte Alfonso seine Follower am Samstag in große Sorge – immerhin teilte er eine Aufnahme von dem Oberkörper seiner Tochter, der mit lauter Schürfwunden und Blessuren übersät ist. "Nicht die Art von Tag, den man sich an seinem vierten Geburtstag wünscht. [...] Ich bin so stolz darauf, wie tapfer mein kleines Mädchen während der Operation war", lauten die Worte des 51-Jährigen.

Laut Daily Mail habe sich die kleine Ava ihre Verletzungen durch einen Unfall mit einem Roller zugezogen. Neben den Prellungen ist auch eine Wunde unmittelbar unter dem Auge des Mädchens zu sehen. "Ich möchte [dem Krankenhaus] von ganzem Herzen für den Notdienst und den Eingriff danken, um die Wahrscheinlichkeit von Narben zu verringern", heißt es in Alfonsos Beitrag weiter.

Instagram / therealalfonsoribeiro Alfonso Ribeiro mit seiner Tochter Ava im November 2019

Getty Images Alfonso Ribeiro im Beverly Hilton Hotel, 2020

Getty Images Alfonso Ribeiro bei der Premiere von "Gemini Man"

