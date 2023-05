OP nach Roller-Unfall: Alfonso Ribeiros Tochter erholt sich

Ein erleichterndes Update aus der Familie von Alfonso Ribeiro (51). Der Schauspieler hatte seinen Fans vor Kurzem üble Nachrichten überbracht: Seine kleine Tochter Ava Sue hatte sich bei einem Roller-Unfall fies verletzt – die Vierjährige musste anschließend sogar operiert werden. Seitdem erholt sich der Nachwuchs des Der Prinz von Bel-Air-Stars von dem Vorfall. Und das offenbar erfolgreich: Laut Alfonsos Ehefrau geht es Ava immer besser und besser.

In ihrer Instagram-Story wurde Angela Unkrich von ihren Fans nach dem Gesundheitszustand ihres Sprösslings gefragt. Glücklich erklärte die Frau des Schauspielers: "Sie hat sich diese Woche wirklich tapfer geschlagen!" Angela ergänzte, ihrer Kleinen gehe es nach dem Unfall tatsächlich "von Tag zu Tag besser".

Avas Unfall war nur einen Tag vor ihrem vierten Geburtstag passiert. Bei der Party am nächsten Tag konnte die Kleine jedoch schon wieder lächeln – trotz der Wunden in ihrem Gesicht. "Sie ist so mutig, stark und kreativ!", schwärmte ihr Papa an ihrem Ehrentag von Ava.

Anzeige

Getty Images Alfonso Ribeiro mit seiner Frau Angela Unkrich

Anzeige

Instagram / therealalfonsoribeiro Ava Sue, Tochter von Alfonso Ribeiro

Anzeige

Instagram / CsPspApx_Mn Ava Sue, Tochter von Alfonso Ribeiro

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de