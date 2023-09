Nach Roller-Unfall: So geht es Alfonso Ribeiros Tochter Ava

Alfonso Ribeiro (52) gibt ein Update zu seiner Tochter! Im vergangenen Mai hatten üble Nachrichten die Runde gemacht: Sein Töchterchen Ava Sue hatte sich bei einem Roller-Unfall fies verletzt – die Vierjährige musste anschließend sogar operiert werden. Seitdem erholt sich der Nachwuchs des Serienstars von dem Sturz. Vier Monate nach dem Vorfall verrät Alfonso nun, wie es seiner Tochter mittlerweile geht.

Am Freitag war der 52-Jährige in der Sendung "Live with Kelly and Mark" zu Gast und erzählte, wie es seiner kleinen Tochter aktuell geht."Es geht ihr viel besser", freute sich Alfonso und gab dennoch zu: "Sie ist, ich würde nicht sagen, vollständig geheilt. Es gibt immer noch ein paar Narben, die aber langsam verschwinden. Zum Glück ist die Narbe im Gesicht das geringste Übel davon – an den Armen sind noch einige Narben." Schmerzen habe Ava aber nicht mehr.

Auch traute sich die Kleine schnell wieder auf den Roller: "Sie ist buchstäblich ein absoluter Draufgänger, hat keine Angst. In dem Moment, als es passierte, sagte sie: 'Ich will wieder auf den Roller.'" Der Der Prinz von Bel-Air-Star hingegen wollte seine Tochter erst einmal nicht auf dem Gefährt sehen.

Getty Images Alfonso Ribeiro bei der Premiere von "Gemini Man"

Instagram / CsPspApx_Mn Ava Sue, Tochter von Alfonso Ribeiro

Instagram / therealalfonsoribeiro Alfonso Ribeiro mit seiner Tochter Ava im November 2019

