So hat der Moderator Alfonso Ribeiro neun Kilo abgenommen

"Raus aus dem Gym und trotzdem abnehmen" – das scheint das Motto von Alfonso Ribeiro (52) geworden zu sein. Der Dancing With the Stars-Co-Moderator verriet jetzt gegenüber Us Weekly, dass er durch die spezielle "Repair Bite Diet" in nur einem Monat unglaubliche neun Kilo abgenommen hat. Bei dieser Diät wird der Fokus auf nicht entzündungsfördernde Nahrungsmittel gesetzt, die die Darm- und Magenwand stärken sollen. "Ich war keinen einzigen Tag im Fitnessstudio", gab der 52-Jährige zu und witzelte: "Ich will nicht, dass jeder mein Geheimnis kennt. Ich möchte nicht, dass jeder gut aussieht."

Alfonso wird seine neue erschlankte Figur in der kommenden 33. Staffel von "Dancing With the Stars" präsentieren, in der er erneut als Gastgeber an der Seite von Julianne Hough (36) auftreten wird. Er äußerte sich begeistert über seine Kollegin und das neue Teilnehmerfeld. "Ich finde es so großartig, sie als Co-Moderatorin bei mir zu haben“, schwärmte er von Julianne. "Es ist immer wie eine neue Show, weil es jedes Mal eine neue Besetzung und neue Handlungsstränge gibt. Die Energie ist immer anders." Alfonsos erste Eindrücke von der neuen Staffel seien "fantastisch". Einige der bekannten Tanzprofis wie Rylee Arnold, Jenna Johnson (30) und der amtierende Champion Val Chmerkovskiy sind ebenfalls wieder dabei.

Der ehemalige Der Prinz von Bel-Air-Star ist sich noch unsicher, welches Paar dieses Jahr gewinnen wird. Nachdem er 2014 mit Witney Carson (30) selbst als Teilnehmer die 19. Staffel gewonnen hatte, verriet er, dass er diesmal keinen klaren Favoriten hat und gespannt auf die Überraschungen bei der Premiere am 17. September sei. Das Teilnehmerfeld der neuen Staffel umfasst prominente Namen wie Beverly Hills, 90210-Star Tori Spelling (51).

Getty Images Julianne Hough, Tänzerin

Getty Images James Avery, Tatyana Ali, Daphne Reid, Karyn Parsons und Alfonso Ribeiro im Juni 2005

