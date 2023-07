Alfonso Ribeiros kleiner Tochter geht es nach Unfall besser

Alfonso Ribeiro (51) kann aufatmen! Im Mai hatte der Schauspieler beunruhigende Neuigkeiten publik gemacht: Seine Tochter hatte sich einen Tag vor ihrem vierten Geburtstag bei einem Roller-Unfall mehrere Verletzungen zugezogen und musste daraufhin operiert werden. Die Kleine hat sich aber tapfer geschlagen und soll sich in den darauffolgenden Tagen gut erholt haben. Jetzt verrät Alfonso: Ihre Genesung schreitet auch weiterhin gut voran!

Gegenüber People schildert Der Prinz von Bel-Air-Star, dass die Zeit nach Avas Unfall sehr beängstigend gewesen sei, es ihr inzwischen aber gut gehe: "Sie macht die Fortschritte, die wir erwartet haben. Es ist ein langer, langer Prozess. Aber es geht ihr wunderbar." Eine große Narbe sei noch nicht ganz verschwunden. Eigentlich sei das Ganze halb so schlimm. "Doch für dein Baby ist es eine große Sache", erklärt Alfonso.

Bei "Live with Kelly and Mark" hatte der Dancing with the Stars-Moderator bereits Details zu dem Unfall preisgegeben. Demnach sei Ava von dem Roller gestürzt und hatte sich dabei das Gesicht und die Arme so sehr aufgeschürft, dass die ganze Haut abgeschnitten werden musste. Nur die Nanny sei zu diesem Zeitpunkt bei ihr gewesen. "Sie kam rein und ich wusste sofort, dass wir sie zum Arzt bringen müssen", erinnerte sich der 51-Jährige.

Instagram / CsPspApx_Mn Ava Sue, Tochter von Alfonso Ribeiro

Instagram / therealalfonsoribeiro Alfonso Ribeiro mit seinen Kindern und seiner Frau

Getty Images Alfonso Ribeiro mit seiner Frau Angela Unkrich

