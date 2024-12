"Leben verändert": Will Smith schwärmt von Alfonso Ribeiro

Will Smith (56) offenbart in der neuesten Folge der Dokumentarserie "Black Comedy in America", wie sehr sein ehemaliger Co-Star Alfonso Ribeiro (53) sein Leben verändert hat. In dem Interview spricht der Schauspieler ganz offen über die tiefe kreative Verbindung zwischen ihm und Alfonso, seit sie gemeinsam in der 90er-Jahre-Serie Der Prinz von Bel-Air vor der Kamera standen. "Es gibt nur wenige kreative Beziehungen, die mein Leben total verwandelt haben, und die mit Alfonso ist definitiv eine davon", erzählt Will begeistert.

Der "I Am Legend"-Darsteller schwärmt weiter, wie der mittlerweile 53-Jährige ihn auf eine ganz besondere Weise verstand: "Wenn du jemanden triffst, der dich so versteht, wie es sonst niemand tut, und der dir hilft, zu glänzen und zu wachsen", erklärt Will begeistert. Als Alfonso sich für die Rolle des Carlton Banks vorstellte, war für den Hollywoodstar sofort klar: "Das ist er." Er erinnert sich daran, wie sein Schauspielkollege mit unermüdlichem Einsatz und absoluter Hingabe an seine Arbeit ging. "Niemand gibt so viel wie Alf. Wir nennen es den 'Komik-Grenzbereich' – der Moment, in dem du einen Witz ausprobierst und alles riskierst."

Abseits der Kamera sind Will und Alfonso mehr als nur Kollegen. Die beiden entwickelten eine tiefe Freundschaft, die über die Jahre anhielt. Doch der 56-Jährige ist nicht nur durch seine schauspielerischen Leistungen bekannt, er zeigt sich immer wieder als ein richtiger Familienmensch und stolzer Papa, der seine drei Kinder stets unterstützt.

Will Smith, Alfonso Ribeiro und Tatyana M. Ali

Getty Images Die Ehepaare Alfonso Ribeiro & Angela Unkrich sowie Will Smith & Jada Pinkett Smith in Hollywood

