Emotional: Priyanka Chopra sendet niedliche Muttertagsgrüße

Priyanka Chopra (40) zeigt sich am Muttertag total dankbar! Anfang vergangenen Jahres waren die Schauspielerin und ihr Ehemann Nick Jonas (30) erstmals mithilfe einer Leihmutter Eltern geworden. Seither hat die "Quantico"-Darstellerin große Freude daran, ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag mit Baby Malti zu gewähren. Zum Muttertag hält Priyanka inne – und richtet emotionale Worte an die Großmütter ihres Kindes!

Via Instagram teilt Priyanka am diesjährigen Muttertag zwei niedliche Schnappschüsse. Auf dem einen ist zu sehen, wie das Dreiergespann – bestehend aus ihr, ihrem Baby und ihrer Mutter – liebevoll in einem Bett kuschelt. "Danke Mama. Du bist das größte Geschenk in meinem Leben. [...] Als frischgebackene Mutter habe ich so viel Respekt vor all den Versorgern und Ernährern, die sich der nächsten Generation widmen", weiß die 40-Jährige zu schätzen.

Das gilt offenbar auch für die Mutter ihres Ehemannes. "Auch dir Denise danke ich dafür, dass du einen außergewöhnlichen Sohn großgezogen hast und für all die Liebe, die du unserer Familie entgegenbringst", lauten Priyankas Worte zu dem anderen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Baby und ihrer Schwiegermutter an einem Tisch sitzt.

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Mutter und ihrem Baby Malti

Anzeige

Instagram / priyankachopra Denise Miller-Jonas, Priyanka Chopra und Baby Malti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de