Genre-Wechsel? Ed Sheeran würde gerne Country-Musik machen!

Er ist nicht auf Pop festgelegt! Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran (32) ist für eingängige Songs wie "Shape of You", "Sing" und seinem neuesten Charterfolg "Eyes Closed" bekannt. Nachdem der in Halifax geborene Musiker zunächst in kleinen Bars gespielt hatte, ist er im Laufe der Jahre zum international gefeierten Star aufgestiegen. Nun verriet der Popsänger allerdings, dass er sich auch vorstellen könnte, eines Tages das Genre zu wechseln, denn: Ed würde gerne Country-Musik machen!

In einem Interview mit Billboard sprach der Rotschopf davon, dass er sich mit dem Genre Country stark verbunden fühle. Privat würden der Brite und seine Frau Cherry Seaborn (31) diese Musikrichtung nämlich oft hören. Aus diesem Grund tauscht er sich vor allem mit seiner Partnerin über seine Ambitionen aus: "Ich spreche die ganze Zeit mit meiner Frau darüber. Ich würde gerne in die Country-Musik einsteigen. Ich liebe diese Kultur, ich liebe das Songwriting. Es sind einfach brillante Songs."

Seine Affinität zu diesem Musikstil bringt er vor allem mit seinen Aufenthalten in der Country-Hochburg Nashville im US-Bundesstaat Tennessee in Verbindung: "Ich habe das ganze Jahr 2013 und das ganze Jahr 2018 in Nashville gelebt. Das hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Ich liebe Country-Musik und ich fühle mich hier akzeptiert. Es ist großartig."

Getty Images Ed Sheeran, 2022

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

