Hat Lars Steinhöfel nach Trennung große Vertrauensprobleme?

Kann Lars Steinhöfel (37) einem neuen Partner vertrauen? Erst Mitte April war bekannt geworden, dass die Verlobung des Unter uns-Stars mit Dominik Schmitt geplatzt ist. Das plötzliche Liebes-Aus hatte den Flugbegleiter ziemlich mitgenommen – er brach sogar an seinem Arbeitsplatz zusammen. Doch inzwischen gehe es Lars wieder besser. Im Promiflash-Interview verrät er nun, ob die Trennung jedoch zu Vertrauensproblemen geführt hat.

"Ich sag mal so, ich bin jetzt 37, da habe ich schon einiges erlebt in meinem Leben, auch mit Partner an meiner Seite. Ich kann nur daraus lernen und kann das Gute für mich daraus ziehen", betont Lars im Interview mit Promiflash beim Launch des TK-Maxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln. Der Schauspieler wolle sich nicht auf das Negative fokussieren. "Wir hatten auch superviele schöne Zeiten, also das will ich auch überhaupt nicht missen. Das war eine ganz tolle Zeit mit Dominik und sie ist jetzt leider zu Ende und deswegen muss ich mich jetzt neu orientieren", stellt er klar.

Inzwischen habe er den Liebeskummer auch so gut wie überwunden. "Also, die Phase zu Hause, wo ich dann morgens aufgewacht bin und vermisst habe, oder abends eingeschlafen bin und vermisst habe, ist tatsächlich vorbei. Mir geht es wirklich gut", verrät der Serienstar. Bereit für eine neue Liebe sei er deswegen aber nicht. "Das Letzte, woran ich jetzt denke, sind irgendwelche Männer oder irgendwelche Liebschaften. Ich möchte jetzt einfach nur mein Singledasein genießen, mich mit Freunden umgeben und mich auf meine Arbeit konzentrieren", erklärt Lars.

Lars Steinhöfel, Schauspieler

Lars Steinhöfel, Schauspieler

Lars Steinhöfel, Schauspieler

