Lars Steinhöfel erfuhr durch Presse von Beziehungsproblemen

Lars Steinhöfel (37) kann es wohl noch immer nicht fassen! Eigentlich hatten der Schauspieler und Dominik Schmitt große Pläne für die Zukunft gehabt: Die Hochzeit hatte vor der Tür gestanden und auch gemeinsamer Nachwuchs war bereits in Planung gewesen. Vor wenigen Wochen löste Dominik jedoch die Verlobung und stellte seinen Ex-Partner damit vor vollendete Tatsachen. Lars kennt noch immer nicht Dominiks Beweggründe für die Trennung!

Auf dem BILD-Renntag wagte sich der Schauspieler seit der Trennung erstmals auf den roten Teppich. Dort gab er gegenüber der Bild zu, dass er nichts davon geahnt habe, dass Dominik in ihrer Beziehung unglücklich gewesen war. "Das habe ich durch die Presse erfahren. Leider hat er mir das nie so gesagt. Und ich kenne bis jetzt nicht den Grund unserer Trennung", erklärte er. Das Liebes-Aus gehe Lars noch immer ganz schön nahe. Der 37-Jährige fügte hinzu: "Ich weine abends wegen Dominik. Mein ganzer Lebensplan ist von heute auf morgen im Eimer. Ich habe meinen besten Freund nicht mehr an meiner Seite.“

Trotz seiner Trauer wolle Lars seinen Ex-Verlobten nicht gänzlich aufgeben. "Ich liebe ihn immer noch, trotz allem", hatte er im Interview mit RTL zugegeben. "Vielleicht gibt's ja doch noch irgendwann eine Chance […]. Ich will ihn in meinem Leben behalten, wenn er es dann auch möchte", hatte der gebürtige Berliner sich zudem hoffnungsvoll gezeigt.

RTL / Stefan Gregorowius Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, August 2022

Instagram / larssteinhoefel Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel in Paris

