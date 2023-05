Kritik an Unterwäsche-Shooting mit Leni: Heidi Klum reagiert

Heidi Klum (49) kann die Kritik gar nicht verstehen! Vor wenigen Jahren entschied sich Leni Klum (19) dazu, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama zu treten. In der Modelwelt hat sich die Beauty bereits einen Namen gemacht und auch schon so einige Aufträge an Land gezogen. Gerne posiert das Mutter-Tochter-Gespann auch mal zusammen vor der Kamera – für gemeinsame Unterwäsche-Shootings regnete es jedoch reichlich Beanstandungen. Heidi Klum bezieht zu der Kritik nun Stellung!

"Ich muss sagen, dass ich sehr stolz bin, dass meine Tochter überhaupt diese Kampagne mit mir machen wollte und dass sie sich vor ihrer eigenen Mutter nicht schämt in ihrer Haut und umgekehrt", äußert sich die Modelmama in ihrer Story auf Instagram empört. Für sie sei das gemeinsame Posieren in Unterwäsche etwas Positives und nichts Negatives, weswegen Heidi die Kritik wohl nicht verstehen könne. "Ich liebe die Kampagne und wir sind zwei starke Frauen, die das auch durchaus zeigen können", fügt die 49-Jährige abschließend hinzu.

Unter anderem Ulrika Jonsson (55) sprach sich in ihrer Kolumne bei The Sun gegen die Kampagne aus: "Heidi reiht sich in eine Reihe von Model- und Promi-Müttern ein, die die strategische Entscheidung getroffen haben, ihre Mädchen zur Schau zu stellen." Die Moderatorin habe das Gefühl, dass Promi-Töchter zu einer Art Ware geworden seien.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "The Little Mermaid"

Anzeige

Getty Images Leni Klum, Model

Anzeige

Getty Images Ulrika Jonsson bei den "Who Cares Wins"-Awards 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de