Heidi Klum teilt neue Fotos von Dessous-Shooting mit Leni

Etwa wegen der Kritik?? Heidi Klum (49) ist Mutter von vier Kindern. Aus der Beziehung zu ihrem Ex-Partner Flavio Briatore (73) war Tochter Leni (21) hervorgegangen. Mit dem Sänger Seal (60) hat das Supermodel drei Kinder – Johan (16), Henry (17) und Lou (13). Ihre älteste Tochter Leni stieg vor wenigen Jahren ebenfalls ins Modelbusiness ein und inzwischen nehmen die beiden sogar gemeinsame Kampagnen an. Doch wegen eines Jobs mit Leni deaktivierte Heidi jetzt die Kommentarfunktion im Netz!

Bei Instagram teilt das Supermodel jetzt einige Fotos des Mutter-Tochter-Gespanns – für eine Unterwäschemarke. Für die Fotos posieren die beiden in weißen und lilafarbenen Dessous. Zu dem Foto schreibt Heidi: "Yippi, unsere neue Intimissimi-Kampagne ist da!" Doch Heidis Fans können den Beitrag nicht kommentieren – denn sie schaltete die Funktion aus. Ob die Kritik an dem Shooting der Grund dafür ist?

Beispielsweise Ulrika Jonsson (55) sprach sich in ihrer Kolumne bei The Sun gegen die Kampagne aus: "Heidi reiht sich in eine Reihe von Model- und Promi-Müttern ein, die die strategische Entscheidung getroffen haben, ihre Mädchen zur Schau zu stellen." Sie habe das Gefühl, dass Promi-Töchter zu einer Art Ware geworden seien, die man besitzen muss, um damit hausieren zu gehen.

