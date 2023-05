Pietro Lombardi macht Laura Liebeserklärung zum Muttertag!

Pietro Lombardi (30) findet liebevolle Worte für seine Verlobte! Der Sänger hat der Influencerin Laura Maria Rypa (27) vor wenigen Monaten die Frage aller Fragen gestellt – zu diesem Zeitpunkt trug sie bereits das erste gemeinsame Kind unter ihrem Herzen. Der kleine Leano Romeo Lombardi kam dann Anfang des Jahres auf die Welt. Nun feierte die Beauty ihren ersten Muttertag als Mama. Pietro richtete deswegen emotionale Zeilen an seine Laura!

In seiner Instagram-Story gratulierte der Musiker seiner Babymama sehr romantisch zum Muttertag: "Heute ist dein Tag, Laura. Dein erster Muttertag und ich bin so stolz auf dich. Und dankbar für alles, was du jeden Tag machst für unsere Familie", schwärmte Pietro und fügte abschließend hinzu: "Wir lieben dich." Sarah Engels (30), der Mutter seines erstgeborenen Sohnes Alessio Lombardi (7), gratulierte er hingegen nicht im Netz.

Auch Laura teilte zum Muttertag ein paar Gedanken mit ihrer Community. "Es ist ein unfassbares Gefühl, Mama zu sein, und ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich dieses Jahr schon Mama sein darf", schwärmte sie. Sie wolle alles dafür tun, um eine tolle Mama zu sein, wies ihre Follower aber auch darauf hin, dass jeder Tag Muttertag sein sollte.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano

