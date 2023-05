Rita Ora findet Reaktionen auf ihren Look "frauenfeindlich"!

Sie lässt sich nichts gefallen! Rita Ora (32) machte sich als Sängerin in den vergangenen Jahren einen Namen. Doch die Beauty fällt oftmals nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch aufgrund ihres sehr exzentrischen Stils auf. So zeigt sich die "I Will Never Let You Down"-Interpretin regelmäßig fast hüllenlos und trägt sehr auffallende Outfits. Einigen Menschen scheint dies nicht zu passen, was für die Musikerin unbegreiflich ist. Sie meint: Viele Reaktionen auf Ritas Look gehen unter die Gürtellinie!

Im Talk mit Glamour UK schildert die 32-Jährige: "Ich muss es mir schon seit Beginn meiner Karriere anhören. Menschen urteilen darüber, was ich anziehe und fragen sich ständig: 'Ist sie zu nackt?' oder 'Darf sie das sagen?' All das finde ich einfach nur frauenfeindlich." Ein großes Vorbild für Rita sei schon seit vielen Jahren Madonna (64) – die Queen of Pop höchstpersönlich. "Sie wusste immer, dass nicht jeder es toll finden wird, was sie trägt oder wie sie sich verhält. Trotzdem hat sie es alles schlussendlich umgesetzt", schwärmt die Sängerin über ihre Musikerkollegin.

Vor knapp zwei Monaten hatte sich Rita der Welt mit nur einem Handtuch bedeckt präsentiert. In einem Social-Media-Clip hatte die "Ritual"-Interpretin zum Song "Keep On Serving Countess" von T. Kyle ihre Hüften schwingen lassen. An einer Stelle in dem Video war die Beauty von der Seite komplett entblößt gewesen.

Getty Images Rita Ora während der Vanity Fair Oscar Party im Jahr 2015

Getty Images Tom Ford, Rita Ora und Madonna im Jahr 2015

Getty Images Rita Ora während eines Auftritts

