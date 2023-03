Sexy und freizügig: Rita Ora tanzt nur mit Handtuch bedeckt!

Sie schwingt ihre Hüften! Rita Ora (32) ist als Sängerin weltbekannt und stand schon auf so einigen Bühnen. Im Rahmen ihrer Auftritte meistert sie oft schwierige Choreografien – und schwingt häufig das Tanzbein. Dass sie auch privat gern mal die Hüften kreisen lässt, das beweist die "Let You Love Me"-Interpretin nun – auf sehr freizügige Weise: Rita tanzt nur mit einem Handtuch bedeckt wild umher!

Via TikTok teilt die Musikerin einen Clip, in welchem sie sich zum Song "Keep On Serving Countess" von T. Kyle bewegt. An einer Stelle im Video ist sie seitlich komplett entblößt zu erkennen. Ihre langen dunkelblonden Haare sind zu Locken geformt und sie trägt sehr dunkles Augen-Make-up. Den Tanz-Beitrag betitelt sie mit den Worten: "Ich bin hier für diesen Aufschlag."

Zuletzt machte die "I Will Never Let You Down"-Interpretin in den sozialen Medien durch ein Foto auf sich aufmerksam. Der Schnappschuss war Grund genug für einige ihrer Fans, sich Sorgen um die Sängerin zu machen – sie finden sie zu dünn. Ein User fragte "Ist alles okay mit ihr?", und ein anderer Follower meinte "Ihre Freunde müssen eingreifen."

Getty Images Rita Ora während eines Auftritts

Getty Images Rita Ora, Musikerin

Instagram / ritaora Rita Ora im März 2023

