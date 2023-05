Schönheits-OPs kommen für Sänger Lionel Richie nicht infrage

Er hat eine klare Meinung! Lionel Richie (73) wurde neben Katy Perry (38), Take That und weiteren Acts die große Ehre zuteil, für den frisch gekrönten König Charles III. (74) zu performen. Im Rahmen des Krönungskonzerts am vergangenen Sonntagabend zeigte der ikonische Sänger, dass er nach wie vor auf der Bühne glänzen kann. Vielen Fans fiel dabei vor allem auch eines auf: Der Musiker sieht trotz höheren Alters noch immer sehr frisch aus. Ließ er dafür etwa von ärztlicher Seite nachhelfen?

Im Talk mit Daily Mail schildert der "Hello"-Interpret: "Schönheitseingriffe zwingen dich nach ihrer Durchführung, dass du dich in deine eigenen vier Wände zurückziehst. Man kann so was nie natürlich aussehen lassen." Man versuche nach einer Beauty-OP, wieder ein natürliches Erscheinungsbild zu erreichen, doch der 73-Jährige ist sich sicher: "Das kann einfach nicht funktionieren." Lionel hat da anscheinend ganz andere Mittel, um sein junges Aussehen zu wahren. "Ich setze auf viel Wasser, Schlaf und Schweiß", meint der American Idol-Juror.

Das scheint bei dem "The Only One"-Interpreten auch zu wirken, wie während seiner Performance im Rahmen des Krönungskonzerts zu sehen war. Obwohl er hierbei mit seiner musikalischen Leistung zufrieden war, gab es trotzdem auch Hater auf Social Media, die das anders sahen. Doch das schien den Musiker überhaupt nicht zu interessieren und er konnte darüber lachen.

Lionel Richie im Jahr 2015

Lionel Richie, Musiklegende

Lionel Richie während des Krönungskonzerts von König Charles III.

