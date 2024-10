Neuer Trend? Auch Lionel Richie schreibt nun seine Memoiren

Musiklegende Lionel Richie (75) hat bereits viele berufliche Erfolge vorzuweisen, nun kann er sich auch "Autor" nennen. Laut People wird der Superstar in seiner "intimen und äußerst ehrlichen Autobiografie" seine Geschichte erzählen und damit "hoffentlich all jene inspirieren, die an sich selbst zweifeln" oder glauben, dass "ihre Träume nicht wichtig sind". Im Buch beschreibt er, wie er als schüchterner Spätzünder, der stark mit seinem ADHS zu kämpfen hatte, schließlich zu einem weltbekannten Entertainer und Komponisten aufstieg – mit Liebesliedern, die für viele Menschen den Soundtrack ihres Lebens darstellen.

Lionel erklärt: "Ich war immer der widerwillige Held meiner eigenen Geschichte." People gegenüber beschreibt der Verlag die Memoiren als eine Reise, die in seiner Jugendzeit während der Bürgerrechtsbewegung auf einem Universitätscampus in Tuskegee, Alabama, beginnt. Weiter geht es mit seiner Zeit bei den Commodores bis hin zu seinem Durchbruch als Solokünstler – dieser katapultierte ihn auf direktem Wege in den musikalischen Olymp. In seinem Werk spricht Lionel aber auch über seine "dunkelsten Zeiten", in denen er persönliche Herausforderungen, eine sich rasant wandelnde Musikindustrie und eine Stimmbandverletzung, die fast seine Karriere beendet hätte, nur "knapp überstand". Doch durch "göttliches Eingreifen", so der Verlag, gelang ihm ein beeindruckendes Comeback.

Nach Jahrzehnten des Erfolgs als Musiker, Songwriter und Produzent, mit über 125 Millionen verkauften Platten weltweit, ist Lionel eine feste Größe in der Musikbranche. Doch seine Leidenschaft geht weit über die Musik hinaus: Neben seinen zahlreichen Auszeichnungen als Grammy-, Oscar- und Golden Globe-Gewinner engagiert er sich auch als Unternehmer und Philanthrop. Im kommenden Jahr wird er als Star-Juror zudem bereits in die achte Staffel American Idol starten. Aber ganz besonders scheint die Musiklegende in seiner Rolle als Großvater aufzugehen. Über seine Baby-Enkelin spricht Lionel in den höchsten Tönen. "Wir haben eine Menge Spaß zusammen", berichtete der stolze Opa gegenüber E! News.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lionel Richie, Musiklegende

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia im Jahr 2021

Anzeige Anzeige