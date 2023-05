Nach Kritik: Lionel Richie teilt Fotos vom Krönungskonzert

Er lässt sich nicht runterziehen! Lionel Richie (73) war am vergangenen Sonntag beim großen Finale des Krönungswochenendes dabei. Beim Konzert zu Ehren von König Charles III. (74) gab der Spitzenmusiker seinen Hit "All Night Long" zum Besten. Selbst die Royals konnten dabei nicht stillsitzen und tanzten begeistert mit. Einige Fans im Netz waren allerdings nicht besonders angetan von seiner Performance – das scheint Lionel aber ganz und gar nicht zu stören!

Nur kurz nach seinem Auftritt teilt der 73-Jährige nun ein paar Schnappschüsse des Konzertabends mit seinen Instagram-Fans. Darauf strahlt er total stolz in die Kamera – die negativen Kommentare scheinen ihn überhaupt nicht aus der Reihe zu bringen! "All Night Long in Windsor", schreibt er unter die Fotos, auf denen auch seine Tochter Sofia Richie (24) mit ihrem Ehemann Elliot Grainge zu sehen ist.

Auch Katy Perry (38) sang auf der riesigen Bühne vor dem Windsor Castle. Genau wie bei ihrem Musikkollegen Lionel kam ihre Performance bei vielen weniger gut an: "Lieber Gott, nehmt sie von der Bühne runter", forderte ein Twitter-User. Auch das goldene, pompöse Kleid der Sängerin fiel durch: "Kein Wunder, dass meine goldene Alufolie verschunden ist... Katy Perry ist damit bedeckt."

Anzeige

Getty Images Lionel Richie beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Lionel Richie beim Krönungskonzert auf Windsor Castle, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Katy Perry beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de