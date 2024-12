Das sind Lionel Richies Pläne für die Weihnachtsfeiertage

Lionel Richie (75) hat verraten, wie er die Weihnachtszeit am liebsten verbringt. Der Kultsänger hinter Hits wie "Hello" und "All Night Long" erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in London, dass er die besinnlichen Tage ganz ruhig und inmitten seiner Familie genießt. Reisen kommt für ihn zu Weihnachten nicht infrage. "Für mich geht es vor allem um die Familie, denn das ist der Ankerpunkt", sagte Lionel. Während viele Menschen über die Feiertage unterwegs sind, hält er es bewusst anders: "Wenn die Welt in den Urlaub fährt, dann bleibe ich daheim. Und wenn alle aus dem Urlaub zurück sind, dann fahre ich in den Urlaub."

Die Weihnachtszeit bedeutet für den stolzen Opa eine Gelegenheit zur Reflexion und Dankbarkeit. "Es geht darum, sich bewusst zu werden, wo man herkommt", so Lionel weiter. Er betont, dass nichts im Leben selbstverständlich sei und er die Momente mit seiner Familie besonders schätze. Für ihn ist es nicht nur eine Zeit der Entspannung, sondern auch ein Moment, um Rückschau zu halten und dankbar zu sein – für seine Gesundheit, seine Karriere und die Möglichkeit, den nächsten Abschnitt seines Lebens in vollen Zügen genießen zu können. Nach den feierlichen Tagen hat Lionel jedoch kaum Zeit zur Ruhe, denn kurz nach den Feiertagen stehen bereits neue Konzerte an.

Die Bühne ist und bleibt ein Zuhause für den Musiker, der seit Jahrzehnten im Geschäft ist. "Ich bin noch hier, und die Musik ist auch noch da", schwärmt er über seinen anhaltenden Erfolg. Im Sommer 2025 wird er erneut in Europa auftreten, worauf er sich bereits jetzt freut. "Für mich ist es das Größte, wenn die Fans kommen. Das ist mein 'Halleluja'", betonte Lionel. Privat ist der Soul-Ikone die Familie besonders wichtig. Er ist Vater von drei inzwischen erwachsenen Kindern, darunter die bekannten Persönlichkeiten Nicole Richie (43) und Sofia Richie (26), mit denen er stets eine enge Beziehung pflegt. "Es geht um Zeit miteinander", erklärte er bereits in früheren Interviews über seine Prioritäten als Vater.

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia im Jahr 2021

Getty Images Lionel und Nicole Richie, April 2024

