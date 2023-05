Schweden gewinnt erneut: Das waren die Highlights vom ESC

Sie konnte zum zweiten Mal den Titel nach Hause bringen! Am Samstag fand zum 67. Mal der Eurovision Song Contest statt. Auch in diesem Jahr sorgten wieder etliche Acts für eine Hammer-Show. Schon im Vorfeld galt Schweden mit Sängerin Loreen als Top-Favorit. Und tatsächlich konnte sich die 39-Jährige wieder den Titel schnappen. Und Deutschland? Die Hamburger Metal-Band Lord of the Lost musste sich mit einem bitteren letzten Platz begnügen.

