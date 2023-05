"Temptation Island"-Verführung: Loreen und Kevin am Flirten!

Es wird ganz schön romantisch in der Frauen-Villa! In der aktuellen Staffel von Temptation Island stellen sich vier Pärchen dem ultimativen Treuetest. Darunter auch Loreen Schenke und ihr Freund Adam Bloch. Seit fast zwei Jahren geht das Paar aus Hannover schon gemeinsam durchs Leben. Als die Blondine beim zweiten Lagerfeuer endlich ihren Adam zu Gesicht bekam, war sie jedoch sehr enttäuscht von seinen Äußerungen. Jetzt flirtet Loreen mit Verführer Kevin!

"Welcher von den Jungs hier in der Villa ist am meisten dein Typ?", fragt Verführer Kevin die vergebene Loreen ganz offen heraus. Ohne lang zu grübeln, verrät die 24-Jährige ihm, dass er derjenige wäre, der ihr am meisten zusagt. "Er ist ein toller Mann und ich glaub, wir viben auch so richtig gut miteinander. Er ist ein sehr gestandener Mann – darauf steh ich auch. Ich unterhalte mich so gerne mit ihm, ich mag ihn", berichtet die Hannoveranerin vor laufenden Kameras.

Zudem verdeutlicht Adams Herzdame, was ihr an Kevin so gefällt. "Er ist der komplette Gegenpol von mir. Ich bin sehr laut und wild und Kevin ist eher ruhig und lieb. Und wenn ich ihn nach etwas frage, dann macht er das auch – genau so jemanden brauche ich", fährt die "Temptation Island"-Kandidatin fort. Kevin würde Loreen gerne außerhalb der Villa wiedersehen. Vor allem ihre Ausstrahlung habe ihn mega gefesselt.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+

Loreen Schenk und Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidaten

Loreen und Kevin, "Temptation Island" 2023

Loreen und Adam, "Temptation Island"-Kandidaten 2023

