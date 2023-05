Zum Muttertag: Tom Brady teilt Pic mit Ex Gisele und Bridget

Tom Brady (45) denkt an alle seine Frauen. Der Football-Star und seine Ex Gisele Bündchen (42) galten jahrelang als Traumpaar. Doch im vergangenen Jahr gab es immer wieder Gerüchte um eine Krise zwischen den beiden. Schließlich gab das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, seine Trennung bekannt. Doch der Sportler und das Model scheinen noch immer ein gutes Verhältnis zu haben: Anlässlich des Muttertages ehrte Tom nämlich nun nicht nur seine Mutter.

Die NFL-Ikone im Ruhestand feierte seine Mutter und seine Ex-Frauen Gisele – Mutter von Tochter Vivian (10) und Sohn Benjamin Rein (13) – und Bridget Moynahan (52), Mutter von Sohn John "Jack" Edward Thomas in einem Instagram-Post. "Alles Gute zum Muttertag an all diese wunderbaren Frauen, die unserer Familie im Laufe ihres Lebens so viel gegeben haben. Danke an euch alle für eure Liebe, euer Mitgefühl und eure Freundlichkeit und dafür, dass ihr so ein tolles Beispiel für all unsere Kleinen seid", schwärmte der 45-Jährige.

Tom und Gisele haben ihre Scheidung am 28. Oktober nach 13 Jahren Ehe vollzogen. Nach der Trennung verriet eine Quelle gegenüber People, dass sie sich "auf ein gemeinsames Sorgerecht für die Kinder geeinigt haben", da der Quarterback in Tampa bleiben wird und das Model etwa vier Stunden entfernt in Miami leben wird, wo auch ihr Ex-Mann einen Wohnsitz hat.

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Mutter

Instagram / tombrady Gisele Bündchen mit ihren beiden Kindern

Instagram / tombrady Gisele Bündchen mit ihren Kindern

