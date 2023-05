Am ersten Muttertag: Kelly Osbourne dankt ihrer Mama Sharon

Kelly Osbourne (38) ist stolz auf ihre Mutter. Bereits im November 2022 soll das erste Baby der Tochter von Sharon und Ozzy Osbourne (74) zur Welt gekommen sein. Seitdem durfte sie schon viele erste Male feiern. So erlebte der kleine Sidney zusammen mit seiner Mama und seinem Papa Sid Wilson (46) im April sein erstes Osterfest und lernte direkt den Osterhasen kennen. Nun feiert Neu-Mama Kelly ihren ersten Muttertag – und widmet ihrer Mutter liebevolle Worte.

Bei Instagram richtet Kelly liebevolle Worte an ihre Mama Sharon. "Zu sagen, dass ich meine Mutter liebe, wäre eine Untertreibung. Danke Mumma, dass du mir beigebracht hast, was Liebe wirklich bedeutet und dass du mir das Fundament gelegt hast, das es mir ermöglicht, in deine Fußstapfen zu treten", meint die 38-Jährige. Sharon selbst widmet ihrer Tochter ebenfalls einen Post zum Muttertag und teilt auf ihrem Profil einige alte Familienschnappschüsse mit Kelly und ihren Geschwistern Jack (37) und Aimee (39).

Die Umstellung auf ein Leben zwischen Beruf und Baby war für Kelly am Anfang aber nicht leicht. Als sie im Februar ihren ersten Job nach der Geburt annahm, erklärte sie ihren Followern: "Ich habe großen Respekt für berufstätige Mütter entwickelt." Am Morgen zu ihrer Arbeit fahren und den Kleinen allein lassen zu müssen, sei eines der schwersten Dinge gewesen, die sie je getan habe.

Kelly Osbourne mit ihrer Mutter Sharon

Ozzy und Sharon Osbourne mit ihren Kindern Kelly, Jack und Aimee

Kelly Osbourne und ihr Sohn Sidney im April 2023

