Garcelle Beauvais schickt Freund Jamie Foxx Genesungswünsche

Sie denkt an ihren Schauspielkollegen. Jamie Foxx (55) befand sich einige Wochen im Krankenhaus, nachdem er während Dreharbeiten einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Sein näheres Umfeld gab bereits bekannt, dass sich der "Django Unchained"-Darsteller auf dem Weg der Besserung befinde. Zuletzt teilte seine Tochter sogar mit, dass Jamie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, nachdem Gerüchte über eine Verschlechterung seines Zustandes in Umlauf geraten waren. Von seiner Kollegin Garcelle Beauvais (56) bekommt er nun Besserungswünsche.

Die beiden lernten sich in der "Jamie Foxx Show" kennen, bevor sie 2013 für den Actionfilm "White House Down" wieder zusammenkamen. Auf die Frage, ob sie Jamie dem 55-Jährigen ihre guten Wünsche übermitteln konnte, antwortete die Schauspielerin: "Ja, sicher." Dann fügte sie im People-Interview hinzu: "Ich habe mit der Familie gesprochen, und ich möchte nicht viel sagen, weil sie diejenigen sind, die es sagen müssen, aber es hat mir das Herz gebrochen, dass dieses schreckliche Gerücht über Jamies Gesundheit im Umlauf war."

Vergangenen Monat gab Corinne Foxx (29) in einem Statement auf Instagram bekannt, dass ihr Vater "eine medizinische Komplikation" hatte, als er in Atlanta den Netflix-Film "Back in Action" drehte. Corinne teilte damals mit, dass ihr Vater "dank des schnellen Handelns und der großartigen Pflege" zu diesem Zeitpunkt "auf dem Weg der Besserung" war. Die Familie Foxx bedankte sich in diesem Update auch bei den Fans für ihre Gebete.

Getty Images Garcelle Beauvais, Schauspielerin

Getty Images Jamie Foxx und Garcelle Beauvais, Januar 2002

Getty Images Garcelle Beauvais und Jamie Foxx, August 2022

