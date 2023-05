Geständnis: Deshalb wollte Madonna lange Zeit keine Kinder!

Sie äußert sich ohne Filter! Madonna (64) kann als Sängerin so einige Erfolge verbuchen. Doch als ihren größten Gewinn erachtet die Pop-Queen ihre insgesamt sechs Kinder. Lourdes (26), Rocco (22), David (17), Mercy (17), Stelle (10) und Estere (10) sind der ganze Stolz der "Like A Prayer"-Interpretin, wie sie des Öfteren via Social Media zeigt. Umso überraschender ist es, dass sich die Musikerin lange Zeit nicht vorstellen konnte, Mutter zu werden. Nun äußert sie: Darum wollte Madonna ursprünglich keine Kinder!

Via Instagram schreibt die 64-Jährige: "Ich verabscheute die Idee, Mutter zu werden bis in meine 30er-Jahre, weil ich das Muttersein mit Aufopferung, Leiden und letztlich mit dem Tod in Verbindung brachte. All das wollte ich nicht." Zudem seien viele von Madonnas Vorbildern Frauen gewesen, die allesamt kinderlos waren. "Als ich dann doch irgendwann Mama wurde, war ich erstaunt darüber, wie angekommen ich mich fühlte. Ein Freund meinte mal, die eigenen Kinder sind wie Teile deines Herzens, die außerhalb deines Körpers umherwandern", ergänzt die "Hung Up"-Interpretin.

An ihre eigene Mutter erinnert sich Madonna gern zurück. Vor Kurzem schrieb sie auf Social Media: "Als ich ein kleines Mädchen war, war meiner Mutter immer kalt. Jedes Mal, wenn ich einen besonderen Mantel anziehe, denke ich an meine Mutter. Ich hoffe, dass ihr jetzt warm ist." Bereits 1963 war die Mama der Musikerin im Alter von nur 30 Jahren verstorben.

Getty Images Madonna und ihre Tochter Lourdes im Jahr 2022

Getty Images Madonna und zwei ihrer Kinder im Jahr 2010

Getty Images Madonna und ihr Sohn David im Jahr 2014

