Ist Chiara Dülberg bald bei "Bachelor in Paradise"zu sehen?

Wird eintreten, was die Fans vorausgesagt haben? Chiara Dülberg belegte in der aktuellen Staffel Der Bachelor den dritten Platz. Die Münchnerin sorgte für viel Aufsehen, da sie sich bereits als Bachelorette beworben hatte und es schon immer ihr Traum gewesen sei, bei der RTL-Kuppelshow mitzumachen. Das erzeugte bei ihren Konkurrentinnen, dem Rosenverteiler David Jackson und den Fans das Gefühl, sie wolle einfach nur ins Fernsehen. Ob man Chiara wohl bald bei "Bachelor in Paradise" sehen kann?

In ihrer Instagram-Story äußert sich die Reality-Bekanntheit zu der Frage und hat dazu eine ganz klare Meinung: "Auf gar keinen Fall!" Trotzdem freue sie sich, wenn die neuen Kandidaten für die "Bachelor in Paradise"-Staffel bekannt gegeben werden. Sie werde auf jeden Fall nicht dabei sein. "Ihr werdet mich vermissen!", betont die Brünette zweimal. "Dann könnt ihr nämlich niemand den Schwarzen Peter zustecken", schiebt sie noch hinterher.

Das Bachelor-Girl mag es nicht, auf Druck Verbindungen eingehen zu müssen. "Ich habe keinen Bock, mit jemanden auf Pärchen zu machen, ohne dass ich das will oder fühle", erklärt Chiara. Außerdem betont sie, dass es aktuell kein Dating-Format gibt, das sie anspricht. "Das einzige schöne ist "Der Bachelor" oder Die Bachelorette," deklariert die Journalistin.

Der Bachelor, RTL David Jackson und Chiara bei "Der Bachelor"

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, "Der Bachelor"-Kandidatin

