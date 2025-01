Fremdgegangen: Ex-Bachelor-Girl Chiara Dülberg unter Tränen

Die einstige Der Bachelor-Kandidatin Chiara Dülberg präsentiert sich auf Instagram stets selbstbewusst als echte Powerfrau. In ihrem jüngsten Beitrag zeigt sie aber ihre verletzliche Seite. Unter Tränen sitzt die TV-Bekanntheit in dem Clip vor der Kamera. Zu einer emotionalen Melodie veröffentlicht sie einen Text, der verrät, warum sie so aufgelöst ist. "In dem Moment, als ich herausfand, dass er sich bei den Frauen, mit denen er mich betrogen hat, nicht geschützt hat", schreibt Chiara und offenbart damit, dass ihr Partner ihr fremdgegangen ist.

Als wäre das Gefühl, hintergangen worden zu sein, nicht schon schlimm genug, könnte es für die Beauty auch gesundheitliche Folgen haben. "Ich bin seit meiner Geburt resistent gegen Antibiotika. Das wusste er. So wurde mir klar, dass er sich nicht nur nicht um meine Gefühle kümmert, sondern dass es ihn auch nicht interessierte, dass er mich krank machen könnte", wirft sie ihrem Ex vor. Die Nachricht wird für die Community der Münchnerin wohl überraschend kommen. Das Thema Dating hält sie stets aus der Öffentlichkeit heraus. Dass es anscheinend jemanden in ihrem Leben gab, thematisierte sie auf Social Media nicht.

Bekannt wurde Chiara durch die Teilnahme an der 13. Staffel der beliebten Datingshow und versuchte 2023, das Herz des Rosenkavaliers für sich zu erobern. Im TV konnte die Journalistin aber nicht bei allen punkten. Während der Bachelor selbst ziemlich angetan von Chiara war, warfen ihr sowohl ihre Mitkandidatinnen als auch viele Zuschauer vor, keine ernsten Absichten zu haben. Vor allem als herauskam, dass sie sich in der Vergangenheit selbst als Bachelorette beworben hatte, warf das kein gutes Licht auf sie.

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, Influencerin

RTL Chiara Dülberg und David Jackson bei "Der Bachelor"

