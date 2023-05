Krebskranker Mama von Paul Mescal geht es wieder besser

Paul Mescals (27) Mutter geht es wieder besser. Der Schauspieler überraschte vor wenigen Monaten seine Fans mit einer süßen Überraschung: Bei der Verleihung der Oscars nahm er seine Mutter Dearbhla mit, um ihr einen schönen Abend zu bereiten. Sie leidet an Knochenmarkkrebs und ist derzeit in Behandlung. Jetzt gibt Pauls Mutter ein Update und berichtet, dass es ihr besser geht.

Auf Instgram teilt Dearbhla regelmäßig Einblicke in ihren Gesundheitszustand. "Ich bin also gerade im Krankenhaus fertig geworden. [...] Das Blut wurde untersucht, die Werte sind immer noch sehr gut, also bin ich sehr, sehr glücklich über diesen Teil und wir werden die Ursache der Schmerzen herausfinden", berichtet Dearbhla nun und betont, dass sie sich weniger ängstlich fühle.

Erst im April hatte Paul seiner Mutter schöne Worte gewidmet, als er mit dem Olivier Award für seine schauspielerische Leistung ausgezeichnet wurde. Er dankte seinen Eltern, die niemals Nein sagen und wünschte vor allem seiner Mutter gute Besserung, wie Mirror berichtete. "Meiner Mutter geht es im Moment nicht gut, also hoffe ich, dass es sie ein bisschen aufmuntert und auch meinen Vater, der sich um sie kümmert. Es fühlt sich vielleicht etwas narzisstisch oder egoistisch an, anzunehmen, dass das irgendetwas helfen wird, aber ich hoffe, dass es das tut", erzählte der "Normal People"-Star danach den Reportern.

