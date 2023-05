Kylie Jenner teilt süße Pics mit ihren Kids zum Muttertag

Kylie Jenner (25) ist eine stolze Mama. Mit ihrem Ex-Partner Travis Scott (32) hat die Unternehmerin zwei Kinder. Töchterchen Stormi (5) kommt im Februar 2018 zur Welt und Sohnemann Aire (1) wird 2022 geboren. Und die 25-Jährige ist eine echte Vollblutmutter. Vor allem Stormi ist fast immer an Mamas Seite und begleitet sie sogar zu Events. Und zum Muttertag erfreut Kylie ihre Fans jetzt mit einigen süßen Familienbildern.

Auf ihrem Instagram-Profil wünscht Kylie allen Müttern einen frohen Muttertag. Dazu teilt sie gleich mehrere Fotos aus ihrem eigenen Familienleben. Mit ihren beiden Sprösslingen zeigt sie sich im Bademantel vor dem Spiegel oder beim Kuscheln auf der Sonnenliege. Es ist aber auch Töchterchen Stormi zu sehen, die ihren kleinen Bruder liebevoll im Arm hält und auf die Wange küsst. Dazwischen legt Kylie auch ein Bild ihrer eigenen Mutter Kris Jenner (67) und ihrer Oma Mary Jo Campbell, die mit witzigen Katzenohren und Baby Aire auf dem Schoß auf dem Sofa lachen.

Mit ihrer Tochter zeigt Kylie sich nicht nur regelmäßig in der Öffentlichkeit oder im Netz. Oft tragen die beiden auch gleiche oder ähnliche Outfits. Das Mutter-Tochter-Duo scheint sichtlich Spaß am Partnerlook zu haben. Kurz vor der Met-Gala flanierten beide in wild gemusterten Outfits durch New York – Kylie im hautengen Kleid, Stromi hingegen in Hose und Shirt.

Instagram / kyliejenner Stormi und Aire Webster

Instagram / kyliejenner Kris Jenner (m.) mit ihrer Mutter Mary Jo Campbell und Enkelsohn Aire

Backgrid / ActionPress Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi, Mai 2023

