Kylie Jenner und Stormi im süßen Mama-Tochter-Partnerlook!

Kylie Jenner (25) und ihre Tochter sind ein unzertrennliches Team! Die The Kardashians-Bekanntheit hat zwei gemeinsame Kinder mit ihrem Ex-Partner Travis Scott (32). Die kleine Stormi (5) war 2018 zur Welt gekommen und vier Jahre später folgte ihr Bruder Aire. Die Kids der Unternehmerin sind selbstverständlich so oft wie möglich an ihrer Seite. So kamen sie auch mit nach New York, wo kürzlich die Met Gala stattfand. Dort zeigten Kylie und ihr Töchterchen sich total putzig in passenden Outfits!

Die 25-Jährige und ihr Spross wurden abgelichtet, als sie ein Hotel im Big Apple verließen. Das Mama-Tochter-Duo hielt sich an den Händen, während es an den Fotografen vorbei schritt. Dabei fiel sofort ins Auge: Kylie und Stormis Looks waren wohl aufeinander abgestimmt. Kylie trug ein durchsichtiges, geblümtes Kleid und die Fünfjährige präsentierte eine Kombination aus Hose und Langarmshirt, welche in einem ähnlichen Stil wie das Outfit ihrer Mutter gemustert war.

Auch vor dem großen Fashion-Event hatten die Influencerin und ihre Tochter bereits einen niedlichen gemeinsamen Auftritt hingelegt. Auf dem Weg von der Hotellobby zum Auto hatte die Kleine total süß an der Hand ihrer Mutter posiert und dabei in einem coolen Jeans-Look gestrahlt. Ihre Haare waren dabei zu zwei frechen Zöpfen hochgesteckt.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Mai 2023

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster im Mai 2023

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner und Stormi Webster im Mai 2023

Anzeige

Wie findet ihr Kylie und Stormis Partnerlook? Megasüß! Ich finde es ein bisschen übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de