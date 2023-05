Liebes-Comeback? Tommi Schmitt likt Caro Daurs Beiträge

Wie ist der Stand zwischen Tommi Schmitt (34) und Caro Daur (28)? Im Jahr 2020 machten der Moderator und die Influencerin ihre Beziehung offiziell. Ende 2022 häuften sich jedoch die Indizien, dass die TV-Persönlichkeit und die Beauty nicht mehr zusammen sind. Anfang des Jahres wurde der 34-Jährige dann mit der Schauspielerin Lea Zoe Voss in Verbindung gebracht. Doch ein Liebes-Comeback mit Caro scheint nicht ausgeschlossen zu sein...

Nahezu täglich postet Caro Beiträge auf Instagram. Ihr Profil hat auch offenbar ihr Ex Tommi noch ganz gut im Blick. Der likte nämlich kürzlich das ein oder andere Bild der Blondine. Zum Beispiel gefiel Tommi ein Beitrag, in dem die 28-Jährige Tipps für die Touristen für die Metropole New York gab. "Ich finde Tommis Likes gerade süßer als alles andere", kommentierte ein aufmerksamer Fan.

Doch warum ging die Beziehung von Tommi und Caro eigentlich in die Brüche? "Unterschiedliche Ansichten über eine gemeinsame Zukunft und Planung", hieß es laut Bild-Informationen aus dem engsten Umfeld des Ex-Paares. Mitte Februar verbrachte Tommi noch Zeit mit Lea Zoe Voss. Die beiden wurden kuschelnd auf einer Parkbank gesichtet. Inzwischen folgen sich die beiden jedoch nicht mehr auf Instagram.

Getty Images Tommi Schmitt im September 2022 in Köln

Instagram / carodaur Tommi Schmitt und Caro Daur

Instagram / leazoevoss Lea Voss, Schauspielerin

