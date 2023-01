Mit Miley-Cyrus-Song: Bestätigt Caro Daur ihre Trennung?

Möchte Caro Daur (27) hier etwa etwas mitteilen? Eigentlich ist die Influencerin seit 2020 mit ihrem Partner Tommi Schmitt glücklich. Doch seit einiger Zeit gibt sie immer wieder Hinweise, dass die Beziehung gescheitert sein könnte. Sie postete unter anderem zum Ende des Jahres 2022 einen Rückblick, in dem jede Spur von Tommi fehlt. Und nun scheint sie erneut auf eine Trennung zu verweisen: Caro teilte einen Clip mit Miley Cyrus' (30) Single-Hymne "Flowers"!

Auf TikTok teilte Caro ein Video von sich, in dem sie in eine dicke Felljacke und einen kurzen Rock gekleidet durch die Straßen läuft. "Auf dem Weg, um mir ein paar Blumen zu kaufen", schreibt sie darunter und spielt auf den Song im Hintergrund an. Mileys Lied "Flowers" gilt als ihre Hymne an das Single-Dasein und die Unabhängigkeit. Es wurde sogar vermutet, sie wolle damit auf die Trennung von ihrem Ex Liam Hemsworth (33) anspielen. Nutzt Caro dieses Lied hier also für eine Botschaft an Tommi? Zumindest gefiel ihr auch der Fan-Kommentar "Single-Sommer 23".

Caros Fans spekulieren jedenfalls schon länger, ob sie und Tommi sich getrennt haben. Bereits vergangenen November fiel ihnen bei Instagram auf, dass sie sich seit Längerem mit Pärchenbildern zurückhält. "Dein Freund ist nicht dabei, wo ist er denn?", hakte ein Follower neugierig nach. Doch bisher bestätigte keiner von beiden offiziell eine Trennung.

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt, 2021

Instagram / carodaur Caro Daur, Weihnachten 2022

Instagram / tommischmitt Caro Daur und Tommi Schmitt

