Luxus-Baby: Priyanka Chopras Tochter Malti trägt Louboutins!

Für ihren Nachwuchs ist ihnen offenbar nichts zu teuer! Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (30) wurden vergangenes Jahr zum ersten Mal Eltern. Die Tochter der Schauspielerin und des Jonas Brothers-Stars kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt und trägt den Namen Malti. Zum Muttertag teilte der stolze Papa nun ein niedliches Foto seiner beiden Mädels. Was bei dem Schnappschuss besonders auffällt: die Mini-Louboutins der kleinen Malti!

Auf dem Instagram-Bild des 30-Jährigen trägt seine Frau ihr Töchterchen auf den Schultern. An den Füßen der Einjährigen baumeln dabei silberne Schühchen – mit der ikonischen, roten Louboutin-Sohle! Für die kleinen Treter des Luxus-Labels mussten die Eltern ganz schön tief in die Tasche greifen: Im Online-Shop der Marke gibt es die Stiefel für sage und schreibe 395 US-Dollar (rund 363 Euro) zu kaufen.

Für ihr kleines Wunder scheint Priyanka keine Kosten und Mühen zu scheuen. Wie happy sie mit Baby Malti ist, erklärte die "Citadel"-Darstellerin auch erst kürzlich in der Talkshow "Watch What Happend Live With Andy Cohen":"Sie ist zauberhaft. Sie hat nie Jetlag. Sie schläft, wann immer sie will und sie ist das glücklichste und fröhlichste Baby aller Zeiten."

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und ihre Tochter Malti im Mai 2023

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, Mai 2023

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti

