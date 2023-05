Nach Klinikaufenthalt: Jamie Foxx wird in Reha behandelt

Wie steht es um Jamie Foxx (55)? Im April kam der Schauspieler aufgrund eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus. Was dem Hollywoodstar genau zustieß, ist unklar. Der 55-Jährige soll sogar knapp dem Tod entkommen sein. Seine Tochter Corinne Foxx (29) klärte kürzlich auf, dass ihr Vater die Klinik längst verlassen habe. Doch ganz gesund ist Jamie offenbar noch nicht: Er befindet sich in einer Reha.

Wie TMZ herausgefunden hat, werde Jamie aktuell in einer Einrichtung in Chicago behandelt. Die Einrichtung soll als das beste Zentrum für medizinische Rehabilitation in den Vereinigten Staaten gelten. Seine Familie soll dem Oscar-Preisträger nicht von der Seite weichen. Erst am Samstag soll Jamies Familie, darunter seine Töchter Corinne und Anelise, ihn besucht haben.

Das Zentrum soll auf Schlaganfälle, Hirn- und Rückenmarksverletzungen sowie Krebs spezialisiert sein. Seit Ende April soll sich Jamie in der Einrichtung in Chicago befinden. Zuvor wurde er in einer Klinik in Atlanta behandelt. Aus seinem engsten Umfeld heißt es, dass Jamie sich "gut erholt".

Anzeige

Getty Images Corinne und Jamie Foxx, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx bei der Premiere von "Creed III"

Anzeige

Getty Images Garcelle Beauvais und Jamie Foxx, Juni 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de