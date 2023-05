Rumer Willis teilt intime Bilder der Geburt ihrer Tochter

Rumer Willis (34) teilt diesen besonderen Moment mit der Öffentlichkeit. Ende April wurde die Tochter von Bruce Willis (68) erstmals Mutter: Gemeinsam mit ihrem Partner Derek Richard Thomas durfte sie sich über eine Tochter freuen, die auf den Namen Louetta Isley hört. Seit ihr Nachwuchs auf der Welt ist, postet die frischgebackene Mama fleißig Schnappschüsse ihres Sprösslings. So auch jetzt: Rumer zeigt intime Momente der Geburt.

Auf Instagram teilte die 34-Jährige Fotos, die sie während der Entbindung zeigen. Auf einem ist Derek zu sehen, der seiner Liebsten während der Hausgeburt beisteht und sie liebevoll umarmt. Unter dem Beitrag bedankte sich Rumer bei all den Menschen, die ihr in diesen besonderen Augenblicken beigestanden hatten: "Ich danke meinen Schwestern, meinen besten Freundinnen, meinem Freund, dass ihr dabei wart, als ich mein Mädchen auf die Welt gebracht habe. Das werde ich nie vergessen."

Ihre Fans und ihre Freunde sind hin und weg von den Aufnahmen – ebenso wie von dem ausgefallenen Namen des Wonneproppens. Bei einer Promiflash-Umfrage mit 612 Teilnehmern (Stand: 26. April, 6 Uhr) stimmten 72,5 Prozent (444 Votes) dafür, dass ihnen der Name gefällt. Bei den restlichen 27,5 Prozent (168 Votes) kam er nicht so gut an.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihren Schwestern

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek

Instagram / rumerwillis Rumer Willis' Tochter Louetta Isley

