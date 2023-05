Nach Geburt: Rumer Willis erstmals mit Nachwuchs unterwegs

Rumer Willis (34) zeigt ihrer Kleinen die Welt! Ende vergangenen Jahres hatte die Tochter von Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) verkündet, dass sie und ihr Partner Derek Richard Thomas ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Ende April war es schließlich so weit und die Schauspielerin ist Mama geworden. Nun wurden Rumer und Derek erstmals bei einem Spaziergang mit ihrem Töchterchen abgelichtet.

Neue Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass Rumer und der Vater ihres Kindes gemeinsam für einen ersten Spaziergang mit Töchterchen Louetta Isley unterwegs waren. Für ihren Ausflug in Hollywood haben sich die frischgebackenen Eltern am Freitag in gemütliche Outfits geschmissen – während Derek den abgeschirmten Kinderwagen liebevoll vor sich her schob.

Dass die Neu-Mama total vernarrt in ihr kleines Wunder ist, verdeutlichte die 34-Jährige bereits nach der Entbindung unter einem niedlichen Schnappschuss ihrer Tochter, auf dem die Kleine friedlich schläft. "Du bist reine Magie. [...] Du bist mehr, als ich mir je erträumen könnte", schwärmte Rumer via Instagram.

Derek Richard Thomas und Rumer Willis, Dezember 2022

Rumer Willis, Schauspielerin

Rumer Willis' Tochter Louetta Isley

