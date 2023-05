Wird Britney Spears zu Unrecht als "verrückt" dargestellt?

Wird sie unfair behandelt? Britney Spears (41) war bereits in jungen Jahren als Sängerin weltbekannt geworden und feierte enorme musikalische Erfolge. Doch seit einigen Jahren steht die "Gimme More"-Interpretin vermehrt wegen ihres Privatlebens im Fokus der Öffentlichkeit. Lange Zeit war sie unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) gestanden, die erst vor knapp eineinhalb Jahren endete. Seitdem kann die Blondine wieder ein freies Leben führen – und macht mit ihrem vermeintlich skurrilen Verhalten Schlagzeilen. Wird Britney etwa zu Unrecht als "verrückt" dargestellt?

Gegenüber People schildert ein Insider: "Sie war für 13 Jahre in der Vormundschaft gefangen. Gab es in der Zeit für sie Hochs und Tiefs? Ja. Aber sie konnte in vergangener Zeit auch einige schöne Dinge erreichen. Und das alles aus eigener Kraft. Sie ist nicht verrückt." Britney dürfe nicht als Opfer angesehen werden, sondern als Überlebende von unmenschlichen Zuständen. "Egal was sie durchmachen musste, sie kann ihr Leben heute allein schaukeln", ergänzt die geheime Quelle.

Das sieht wohl auch ihr Liebster Sam Asghari (29) so. Dieser präsentiert regelmäßig allen Hatern zum Trotz, wie glücklich er und die Pop-Ikone miteinander sind. So zeigte er sich vor Kurzem auf einer Wanderung mit Brit. Ein Social-Media-Clip zeigt, wie sich die "Toxic"-Interpretin vertrauensvoll an Sams Schulter schmiegt.

Britney Spears auf dem Red Carpet

Britney Spears auf der Bühne

Britney Spears und Sam Asghari auf einem Event

